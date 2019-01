Roberto Vecchioni: “papa Francesco porta Gesù sul viso”

Francesco Vecchioni: “Ha Gesu sul viso ecco perche gli ho dedicato una canzone “Il segreto di Francesco è quello di portarsi Gesù sul viso, perché veramente lui ha Gesù sul viso”. Lo ha detto Roberto Vecchioni in un’intervista di Silvio Vitelli per il Tg2000, il telegiornale di Tv2000.

Il cantautore ha presentato il nuovo concept album dal titolo ‘L’ infinito’ con un chiaro riferimento a Leopardi ed altri personaggi da Giulio Regeni alla guerrigliera curda Ayse. E poi il duetto con l’amico storico Francesco Guccini con cui ha ripercorso la storia del pilota Alex Zanardi. E nella traccia 11 la ‘Canzone del Perdono’ dedicata proprio a Papa Francesco. “Francesco – ha aggiunto Vecchioni – è stato parecchio romanzato. E non voglio andare sul romanzo né sui luoghi comuni però ha delle caratteristiche di perfetta coerenza con quello che dice. Tra queste cose c’è un vero rincrescimento, un vero dolore – si sente e non è casuale – per le sofferenze dell’umanità. Lui ce l’ha e lo si vede quando parla, lo si sente da quello che scrive e da quello che dice. È un Papa di una sincerità immensa”.