Arabia Saudita: Supercoppa italiana vietata alle donne non accompagnate

Condividi

Settori riservati agli uomini e alle famiglie. Ma, per le donne sole, la possibilità di guardare la sfida della Supercoppa italiana tra Juventus e Milan in Arabia Saudita, comodamente sedute sugli spalti del ‘King Abdullah Sports City Stadium’ di Gedda, non esiste. Nessun settore infatti sarà riservato loro e, se non accompagnate, le donne non potranno assistere all’evento. E la decisione presa per il super match tricolore in trasferta manda su tutte le furie la politica italiana, con la richiesta ai vertici del calcio italiano di intervenire.

A sbottare in diretta su Facebook, il ministro Matteo Salvini: “Che la Supercoppa italiana si giochi in un paese islamico – commenta – dove le donne non possono andare allo stadio, se non accompagnate dagli uomini, è una tristezza, una schifezza. Io – protesta – quella partita, Juve-Milan, non la guardo“.