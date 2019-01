Renzi: “Posso anche tornare al governo, ho avuto un ruolo e forse lo riavrò”

Condividi

ROMA, 2 GEN – “Sono orgoglioso di aver fatto il premier per più di mille giorni”, dice Matteo Renzi in un’intervista a un settimanale. “Sono molto soddisfatto e molto tranquillo. Gli italiani hanno scelto di andare con questi e io spero che vadano bene – aggiunge il senatore Pd -. Perché sono italiano e spero che i risultati li portino a casa. Lo spero per l’Italia. Io penso che loro siano dei cialtroni”.

“In fondo, alla fine al governo ci posso anche tornare – dice ancora Renzi -. Io sono molto fiero, felice e contento delle cose che ho fatto, anche degli errori e dei limiti”.