Discorso di fine anno del presidente Vladimir Putin

Sputnik ha pubblicato il testo e il video del discorso di fine anno del presidente della Federazione Russa Vladimir Putin.

Cari cittadini della Russia, cari amici!

Il tempo ci avvicina al nuovo anno 2019.

Dietro ci lasciamo un dicembre intenso e pieno di preoccupazioni, quando di fretta abbiamo chiuso le questioni urgenti abbiamo chiarito i piani futuri e, ovviamente, ci siamo preparati per le feste. Ora aspettiamo con ansia e speranza l’arrivo del nuovo anno, vediamo gli occhi entusiasti dei bambini, ci sentiamo genitori e nonni felici; se tutta la famiglia è in questi momenti riunita, i loro cuori sono riscaldati dai sentimenti e dalle attenzioni. Capiamo cos’è la magia di Capodanno.

La crea la nostra sincera generosità, richiesta sia nei giorni festivi che nei giorni lavorativi, quando sosteniamo coloro che hanno bisogno di aiuto, chi è solo o malato. Dopotutto non esistono disgrazie di altri. Il compatimento è legato sempre al bene, regala la gioia di esserne partecipe.

Cari amici! Ognuno ha le proprie aspettative, ma in generale vogliamo tutti, che i nostri familiari siano in salute, che l’armonia regni in casa che i bambini siano contenti, che la vita scorra tranquilla. I sogni, anche i più personali, devono avverarsi.

Nella notte di Capodanno, come nell’infanzia, esprimiamo desideri, ci aspettiamo fortuna e buone cose. Che tutto si realizzi! Tuttavia sappiamo con certezza che per ottenere il meglio per noi stessi, per la nostra famiglia, per il Paese nativo, si può solo con sforzi comuni e con un lavoro coordinato e armonioso.

Abbiamo molti obiettivi urgenti da perseguire. Nell’economia, nella scienza e nella tecnologia; nella sanità, nell’istruzione e nella cultura. E soprattutto, passo dopo passo, cercare di migliorare il benessere e la qualità della vita affinchè tutti i cittadini della Russia — ognuno di noi — nel nuovo anno senta i cambiamenti nel meglio. Possiamo farlo solo insieme, non abbiamo mai avuto e non avremo mai chi ci assiste.

Pertanto è per noi importante essere una squadra solida, unita e forte. Che l’amicizia ed i buoni propositi che ci uniscono ora tutti, ci accompagnino nel futuro, e ci aiutino nel lavoro per il conseguimento degli obiettivi comuni.

Cari amici, solo pochi secondi ci separano dal nuovo anno 2019. Forza, auguriamo felicità a chi ci è vicino diciamo ai nostri cari le parole più calde, ringraziamo i nostri genitori, abbracciamo dolcemente e forte i bambini, apriamo i nostri cuori l’uno verso l’altro. Dopo tutto, quando milioni di persone provano sentimenti così nitidi, il mondo si riempie di amore e di fiducia.

Sinceramente vi auguro gioia e benessere, e alla nostra patria — la nostra amata Russia — successo e prosperità. Vi porgo gli auguri per la festa, buon nuovo anno 2019!