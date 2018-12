Roma: romeno uccide coinquilino a sprangate dopo una lite

Condividi

Roma – Omicidio a Monte Compatri: romeno uccide coinquilino dopo una lite. Prima lo ha colpito con pugni al volto, poi con una mazza di ferro lo ha ucciso. E’ accaduto nella notte tra il 28 e il 29 dicembre a Monte Compatri, comune nella città metropolitana di Roma Capitale, nell’area dei Castelli Romani. A trovare la vittima, un romeno di 49 anni, è stato un amico che lo ha visto riverso in casa. Immediata la chiamata al Numero Unico per le Emergenze, ma i soccorsi sono stati vani: l’uomo era già morto.

A ricostruire la vicenda gli uomini del Norm e il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Frascati. Il testimone, anche lui romeno, che aveva dato l’allarme, ha raccontato ai militari che il 49enne, con cui condivideva l’appartamento di via Santa Maria Le Quinte, era stato aggredito da un loro coinquilino e connazionale di 47 anni. Secondo quanto emerso i due stavano litigando per motivi banali.







Quindi la discussione, dalle parole, è passata ai fatti. Il 47enne ha colpito l’amico-rivale con una serie di pugni al volto e poi con una mazza di ferro. Questo il racconto del testimone che ha trovato riscontro nelle indagini dei Carabinieri che, nell’immediato, hanno rinvenuto l’arma del delitto a pochi metri dall’abitazione di via Santa Maria Le Quinte.

L’aggressore, dopo la violenza, è fuggito trovando riparo in uno stabile occupato in zona Laghetto, sempre nel comune di Monte Compatri. L’uomo è stato bloccato ieri dai Carabinieri di Frascati intorno alle 14. E’ stato sottoposto a fermo indiziato di delitto secondo quanto stabilito dal Pm. Il caso è in mano alla Procura di Velletri che ha aperto un fascicolo per omicidio.

