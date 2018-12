Ma Fico è passato ufficialmente all’opposizione?

Il mandato al relatore sulla manovra economica assegnato dalla commissione Bilancio della Camera tagliando l’esame del provvedimento senza l’esame degli emendamenti “non è il giusto modo di procedere”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, rispondendo a una contestazione sollevata in aula da Emanuele Fiano del Pd sui precedenti invocati dalla presidenza a supporto della prassi seguita nell’occasione. Manovra, Fiano sbatte fascicoli sui banchi del governo

“Il presidente della Camera, e sono convinto anche il presidente del Senato non auspicano mai – ha affermato Fico – una chiusura di questo genere. Non è assolutamente consigliabile, mi è chiaro, non è un modo giusto di procedere, rispetto al lavoro che il Parlamento deve fare”.