Manovra, il ricorso presentato dal Pd è contro la Costituzione

Il 22 dicembre, il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci, ha annunciato in Aula che il suo partito, “viste le gravissime violazioni dell’articolo 72 della Costituzione”, solleverà “ai sensi dell’art. 134 della Costituzione” un ricorso alla Consulta “affinché si pronunci sulle enormità che si sono compiute sotto i nostri occhi”.

Paladini della Costituzione che non conoscono – e che volevano modificare -, i piddini sono stati stoppati prontamente dal costituzionalista De Siervo. Il costituzionalista di Firenze che ha presieduto la Corte ha dichiarato: "La mossa del Pd? Un partito non può ricorrere alla Corte, ma ci si può rivolgere a un giudice che sollevi la questione di costituzionalità".







«No, assolutamente», spiega De Siervo a Repubblica, «anche se ci sono motivi gravi di allarme istituzionale, non è questa la via che può essere seguita, per la semplice ragione che i conflitti intervengono tra i poteri supremi dello Stato. E un partito non rientra nella categoria dei poteri che finora hanno potuto compiere un passo del genere».