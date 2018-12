Francia: passeggeri con pistole ad aria compressa, panico in aeroporto

26 dic. – Quasi un’ora di panico al Terminal 2 dell’aeroporto parigino di Charles de Gaulle dopo che i passeggeri hanno dato l’allarme per due persone con pistole finte. I passeggeri sono stati evacuati dal Terminal 2 per circa 45 minuti dopo le 8:30, quando è iniziato l’allarme. Un passeggero ha detto di aver visto “due adulti che non parlavano francese con armi in una borsa”, secondo una fonte vicino alle indagini.

“C’è stata un’ondata di panico al Terminal 2 dove sono state viste le armi”, ha aggiunto. Una fonte di polizia ha affermato che i due sono stati arrestati dopo essere stati individuati e dopo che una squadra di artificieri ha ispezionato la scena dove si trovava anche una borsa abbandonata.Si ritiene che le armi fossero delle pistole ad aria compressa usate per attività sportive, ma per le autorità aeroportuali francesi i due uomini sono considerati “armati”.(askanews fonte afp)