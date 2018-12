Torino M5s, campagna contro i razzisti: “Rischiate dai 4 ai 5 mesi di carcere”

Condividi

Con la convinzione che l’escalation di crimini d’odio razzisti, come insulti e violenze, vada fermata, il Comune di Torino (giunta M5S) ha dato il via oggi a una campagna contro questo fenomeno che – a suo dire – sempre più spesso si manifesta in luoghi pubblici come autobus, mercati, uffici postali verso persone di colore o con segni visibili di diversità (il velo musulmano, per esempio).

Saranno rivestite due fiancate del tram 4 e verranno installati 900 cartelli 70×25 su 50 bus GTT, mentre dal 27 dicembre saranno affissi 220 manifesti 140×200 negli appositi spazi cittadini con lo slogan «Le razze non esistono i razzisti sì. E puoi denunciarli – Se insulti o aggredisci qualcuno per il colore della pelle rischi dai 4 ai 5 mesi di carcere».