Boldrini ringrazia la Ong ‘Open Arms’ per aver prelevato 300 migranti

Il no di Matteo Salvini all’attracco nei porti italiani della nave della Ong Open Arms con a bordo migranti “dimostra che il ministro Salvini, il segretario del partito che deve 49 milioni di euro a cittadini italiani, è ancora al palo nella gestione della questione migratoria”. Lo dice all’Adnkronos Laura Boldrini, deputata di Liberi e Uguali ed ex presidente della Camera.

“Questa operazione – attacca Boldrini – è il miglior regalo di Natale possibile per Salvini, perché così può dimostrare di esistere”. Finora “siamo a zero accordi bilaterali con i Paesi di origine, zero strategia di condivisione con i Paesi europei e dunque zero soluzione”, rimarca la parlamentare di Leu.