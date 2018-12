Migranti, Merkel: Global compact ONU valido anche per chi non ha firmato

A proposito del famigerato Global compact, vi facciamo ascoltare le dichiarazioni di Angela Merkel, la quale ha affermato che, una volta adottato, il Patto ONU per la migrazione “sarà valido per tutte le nazioni” . Anche per questo motivo, l’opposizione al Global compact, da parte del nostro governo, avrebbe dovuto essere netta e totale, senza astensioni o tentennamenti di alcun genere.

“Quando, durante l’Assemblea generale delle Nazioni Unite la prossima settimana, il patto verrà nuovamente discusso e adottato, uno stato membro potrà richiedere un voto. Per questo voto, sarà necessario che i due terzi dei paesi ONU lo approvino, e in questo caso si applicherà a tutti. Questo è il caso quando le decisioni vengono prese a maggioranza“, ha detto la cancelliera.

(Il problema, come abbiamo detto QUI, è che nessuno conosce l’esatto contenuto del documento ONU.)

Nel video potete ascoltarla al minuto 2,50 circa