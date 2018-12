Global compact: l’Onu ha nascosto intenzionalmente alcune informazioni?

Condividi

L’ex avvocato André Sirois, che ha lavorato per 40 anni alle Nazioni Unite, ha detto a Sputnik che non è stato possibile dare un’occhiata al testo dell’accordo firmato a Marrakech. Secondo lui, le informazioni sono state deliberatamente nascoste per non compromettere la firma dell’accordo.

André Sirois diffida delle conseguenze che l’accordo potrebbe avere per gli Stati firmatari. Il signor Sirois ha lavorato per le Nazioni Unite per 40 anni ed ha preso parte all’istituzione del Tribunale penale internazionale per il Ruanda (ICTR). L’avvocato, in primo luogo, critica la mancanza di trasparenza delle Nazioni Unite in questo caso, in quanto l’accordo era rimasto un mistero fino alla sua adozione. Inoltre, il sig. Sirois ritiene che l’ONU avesse interesse a non fornire troppe informazioni in modo che il progetto non venisse respinto lungo il percorso.

L’esperto ritiene che questo non sia un incidente e che alcune informazioni siano state intenzionalmente tralasciate.

“Per 40 anni ho lavorato con i documenti delle Nazioni Unite, utilizzando la biblioteca delle Nazioni Unite e i servizi IT, e non ho potuto accedere al documento. Alcuni ricercatori della biblioteca delle Nazioni Unite e alcuni giornalisti mi hanno detto che anche loro stessi avevano difficoltà a trovare il testo dell’accordo “, ha detto.