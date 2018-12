Giappone acquista altri F-35 dagli USA: 10 miliardi di dollari

Il Giappone diventerà il maggior acquirente estero degli F-35, gli aerei militari prodotti dalla Lockeed Martin, il colosso statunitense della difesa. Il governo del primo ministro Shinzo Abe ha presentato un piano quinquennale per la difesa, che prevede di rafforzare la flotta di F-35 dai 42 velivoli ordinati o di cui è già in possesso a un totale di 147, anche se non è stata fornita una tabella di marcia per raggiungere questo obiettivo.

La spesa per l’acquisto di F-35 si aggirerà intorno ai 10 miliardi di dollari.