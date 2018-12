Relazioni sempre piu’ strette tra Germania e Arabia Saudita

Condividi

Nonostante le “persistenti tensioni politiche” tra Germania e Arabia Saudita provocate dall’omicidio di Jamal Khashoggi, i due paesi “hanno intensificato i propri scambi”, commerciali e politici. È quanto scrive il settimanale tedesco “Focus”.

Riferendo la risposta del segretario di Stato agli Esteri tedesco Walter Lindner a un’interrogazione parlamentare presentata dai Verdi, “Der Spiegel” nota che nel 2018, fino al 31 ottobre, le assicurazioni dei crediti alle esportazioni tedesche in Arabia Saudita sono aumentate rispetto al 2017 del 17 per cento, da 286 a 335 milioni di euro. Nello stesso periodo, le importazioni di petrolio greggio dall’Arabia Saudita in Germania sono cresciute da 331 a 446 milioni di euro. “Gran parte delle assicurazioni dei crediti alle esportazioni tedesche verso l’Arabia Saudita ha sostenuto la vendita di autoveicoli e infrastrutture per un valore totale di 114 milioni di euro”, scrive “Focus”. Alle relazioni commerciali tra Berlino e Riad si affiancano quelle politiche, in particolare la collaborazione nel settore della sicurezza e della difesa.