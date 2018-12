Nuoro: diverbio alla cassa del supermercato, picchiata deputata Lapia (M5s)

Nuoro – Il deputato del Movimento 5 Stelle Mara Lapia nel parcheggio di un supermercato di Nuoro. Secondo una prima ricostruzione l’avvocato Lapia ieri, sabato 16, ha dapprima avuto un diverbio alle casse del Lidl di via Don Bosco con un uomo che l’ha seguita e raggiunta. Qui l’aggressore, che sarebbe noto alle forze dell’ordine, le ha sferrato un pugno sul petto e l’ha sbattuta sulle auto. Per finire ha infierito con un calcio al fianco quando la parlamentare era già a terra. Trenta giorni di cure per il deputato che ha riportato diverse lesioni: una costola fratturata e altre incrinate.

Questo il commento all’ANSA della deputata M5s Mara Lapia. “Questo è l’ennesimo atto di violenza contro una donna. Il mio aggressore aveva una faccia da bruto – ha aggiunto – ho visto che mi guardava male già prima che arrivassimo alla cassa, poi quando ho detto alla commessa di stare attenta dopo che mi ha rovesciato addosso alcune lattine di Coca Cola sporcandomi, è esploso con accuse pesanti contro di me: “Le hanno sporcato il vestito nuovo -diceva deridendomi e cercando il consenso degli altri presenti – Voi appestate i posti dove entrate, si sente la tua puzza dentro tutto il supermercato“. La parlamentare, secondo il suo racconto, ha invitato ripetutamente l’uomo a smettere di insultarla ma senza successo.