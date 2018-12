Francia: Tv di Stato censura i cartelli contro Macron

Durante la manifestazione dei gilet gialli di sabato scorso, vi erano dei cartelli con le scritte “Macron vattene”, come dimostrato da numerosissime foto. La Tv di Stato France 3 si è comportata come la Pravda, censurando volontariamente le scritte ed mandando in onda delle riprese falsificate.