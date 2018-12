Studio: il trasporto pubblico contribuisce alla diffusione delle infezioni

E’ dai pendolari della metropolitana di Londra che arriva una conferma di un luogo comune: il trasporto pubblico contribuisce alla diffusione delle infezioni il cui contagio avviene con l’aria, come la più comune influenza. E’ quanto emerge da uno studio inglese pubblicato su Environmental Health. L’analisi ha posto sotto i riflettori il flusso dei pendolari che ogni giorno affolla la rete dei trasporti pubblici sotterranei della capitale del Regno Unito.

E’ Lara Goscè, del Dipartimento di Ingegneria civile dell’Università di Bristol, a raccontare come i più alti tassi di casi di influenza “possono essere rilevati nei quartieri serviti da un piccolo numero di linee sotterranee: i passeggeri che iniziano il loro viaggio in questi quartieri devono cambiare linea una o più volte in incroci trafficati come King’s Cross (un importante nodo di scambio della rete metropolitana londinese, ndr) per raggiungere la loro destinazione finale”.