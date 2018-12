Polizia, Gabrielli firma accordo con Boeri per la sicurezza nelle sedi Inps

È stata firmata oggi, dal capo della Polizia Franco Gabrielli e dal presidente dell’Inps Tito Boeri, una convenzione per lo svolgimento di un’”attività di collaborazione connessa al servizio di video sorveglianza presso le strutture Inps”. La collaborazione rappresenta un efficace strumento per contrastare gli episodi di aggressione che possono verificarsi nelle sedi dell’Istituto.

In particolare attraverso la connessione dei sistemi di videosorveglianza dell’Inps con le sale operative delle Questure, sarà possibile per la Polizia intervenire tempestivamente al verificarsi degli episodi che risultano pericolosi per le persone presenti nelle sedi dell’Istituto.