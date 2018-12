Ventimiglia: trasportavano 2 kg di droga, arrestati nigeriani

VENTIMIGLIA (IMPERIA), 12 DIC – Oltre 600 grammi di hashish e 1,3 kg di cocaina sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Ventimiglia che ha arrestato i corrieri, due cittadini nigeriani di 30 anni che viaggiavano a bordo di un treno intercity, proveniente da Marsiglia e diretto a Milano.

Determinante è stato l’intervento dell’unità cinofila con la quale i militari hanno perlustrato tutti i vagoni. A un certo punto l’attenzione di Frizzy, cane antidroga in servizio a Ventimiglia cani si è posata sui due nigeriani, che sono stati controllati. Alcune dichiarazioni discordanti dei due uomini e l’assenza di bagagli hanno convinto i militari a farli scendere dal treno per portarli in ospedale a Sanremo. Gli esami medici effettuati nel reparto di radiologia hanno segnalato che i due avevano inghiottito 100 ovuli l’uno e 79 ovuli l’altro contenenti le droghe.ANSA