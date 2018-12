Renzi ha un sospetto sui 49 milioni della Lega, “Io me ne intendo”

“Prendo atto che Salvini sta dominando questa fase di governo, ma rischia di fare un capitombolo, e io me ne intendo. Quando susciti tante aspettative devi portare qualche risultato. Io risultati non ne vedo”. Lo ha detto l’ex premier e senatore del Pd Matteo Renzi a porta a porta in onda stasera.

Che poi aggiunge un sospetto: “Salvini sta facendo una straordinaria campagna elettorale permanente, con una macchina da guerra sui social e spendendo un sacco di soldi. Mi chiedo se una parte di quei 49 milioni spariti non siano finiti in parte in questa macchina”. “Una macchina così – ha aggiunto – non funziona solo con 20 ragazzi“. AGI

