Bologna: difende un netturbino, tassista pestato da tre maghrebini

Bologna, 12 dicembre 2018 – Ha visto quattro persone che stavano aggredendo un netturbino in via Ugo Bassi. Con il suo taxi si è fermato per correre ad aiutarlo. E lo hanno pestato. Vittima dell’aggressione, avvenuta intorno alle 6 del mattino, il tassista Hendrick Atti. La vicenda su www.ilrestodelcarlino.it

(Le balle di Merola Bologna, sindaco Merola: “la paura dei migranti non ha ragione di esistere”, ndr)

“Erano tre magrebini e una donna, stavano picchiando ferocemente il netturbino – racconta Atti dal letto dell’ospedale Maggiore dove si trova ricoverato -. Io sono andato verso di loro e lei mi si è parata davanti, iniziando a spintonarmi. Io le donne non le tocco, quindi sono rimasto fermo. Da dietro di lei, uno degli altri tre mi ha sferrato un pugno in bocca. Poi è arrivato un altro. Mi hanno buttato a terra. Avevano pure una spranga. Mi hanno colpito in testa e alle costole. Ho 22 giorni di prognosi”.

Prima di scendere dal taxi, però, Atti aveva azionato l’allarme anti rapina e la polizia è arrivata nel giro di pochissimi minuti, riuscendo ad arrestare la donna e due dei nordafricani. Un terzo è fuggito. Anche per il netturbino è stato necessario l’intervento del 118. Non si esclude che per i tre l’accusa possa essere di tentato omicidio.