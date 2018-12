Boschi: basta chiacchiericcio, non sarò presidente del Pd

Condividi

11 DIC – “Leggo di ipotesi strampalate e assurde che mi riguardano. Non sono minimamente interessata a svolgere il ruolo di presidente del Pd”. Lo scrive su Facebook Maria Elena Boschi, deputata del Pd.

“Prego di essere tenuta fuori da un chiacchiericcio che non mi interessa, non mi riguarda, non mi appassiona”, aggiunge.

Condividi l'articolo