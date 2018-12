Sciopero dei treni, caos trasporti: gilet gialli anche in Germania

Condividi

È caos nei trasporti in Germania per lo sciopero di quattro ore dei treni indetto dal principale sindacato dei ferrovieri, l’Evg. Secondo quanto riferisce la stampa tedesca, i collegamenti ferroviari nazionali, regionali, locali e urbani, sia passeggeri sia merci, sono stati sospesi in tutta la Germania. La situazione è particolarmente critica a Berlino, dove è stato interrotto il servizio della Strassenbahn, la metropolitana di superficie della capitale tedesca.

La mobilitazione è stata di quattro ore, dalle 5:00 alle 9:00, ma i disagi proseguono fino a sera. I sindacati chiedono un aumento salariale del 7,5 per cento e modifiche in merito a orari di lavoro e ferie. Deutsche Bahn, le ferrovie tedesche (Db) ha proposto un aumento delle retribuzioni del 5,1 per cento in due tempi e un bonus di 500 euro che, secondo l’azienda, equivale circa a un aumento del 7 per cento. (Agenzia Nova)