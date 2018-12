Tria: “Le mie dimissioni sono un’ipotesi che non esiste”

Condividi

“Le dimissioni sono un’ipotesi che non esiste”. Lo ha detto il ministro per l’Economia Giovanni Tria oggi a Venezia, a margine di un convegno dell’Ocse sui temi della cultura. Sull’ipotesi di contatti con esponenti politici dell’opposizione il ministro ha aggiunto “non c’è nessun messaggio”.

Con il ministro dell’Economia Giovanni Tria non c’è “nessun problema”, lo assicura il vice-premier Matteo Salvini conversando con i giornalisti davanti a Montecitorio. “Si lavora insieme”.Il leader della Lega nega che il ministro sia sul punto di lasciare, come riportato da diversi giornali. “Non penso proprio. Come non lo era Savona la settimana scorsa”.

Condividi l'articolo