Francia: tassa sui carburanti sospesa per sei mesi

Condividi

4 DIC – “Bisognerebbe essere sordi o ciechi per non vedere o sentire” la collera dei francesi, “ne misuro la forza e la gravità”: lo ha detto il premier francese, Edouard Philippe, nel messaggio ufficiale alla nazione per placare la rabbia dei gilet-gialli. “Nessuna tassa merita di mettere in pericolo l’unità della nazione“, ha aggiunto Philippe, confermando la moratoria di 6 mesi dell’aumento delle accise sul carburante e appellandosi allo stop delle violenze.

Il premier, nel corso del solenne discorso, ha poi annunciato la sospensione di “tre misure fiscali”. Oltre alla moratoria sulle accise del carburante, le “tariffe di elettricità e gas non aumenteranno questo inverno”.