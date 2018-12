Danimarca: detenuti stranieri confinati all’Isola di Lindhom

Condividi

di Euronews – – Copenhagen risponde alle richieste della popolazione locale zona con il carcere piu’ grande della Danimarca di garantire una maggiore sicurezza dei suoi cittadini.

Sarà cosi l’Isola di Lindholm, a un chilometro dalla terraferma, la destinazione che le autorità danesi hanno assegnato agli stranieri che commettono reati, a chi è privo di permesso di soggiorno. Finirà in questo carcere anche chi e’ entrato illegalmente nel Paese, non ha ricevuto il diritto d’asilo e ha commesso reati.







I detenuti saranno isolati temporaneamente in questa struttura in mezzo al mare, in attesa di essere espulsi.

La misura fa parte del ‘pacchetto di bilancio-sicurezza’ che il Governo conservatore ha concordato con la destra.

