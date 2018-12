Polemiche sui presepi, Lega islamica del Veneto: “A noi non danno fastidio”

Dopo le prime polemiche scoppiate in scuole del Veneto per presepi e recite natalizie, la Lega islamica del Veneto prende le distanze. “Come ogni anno – spiega il presidente Bouchaib Tanji – si cerca di tirare in ballo i musulmani”. I quali però hanno “detto, chiarito e sottolineato che vedere un Presepe, cantare il Natale o ascoltare il nome di Gesù e di Maria, a noi non dispiace, anzi”.

“Gesù Cristo è un grande profeta che ha compiuto miracoli. Gesù Cristo e la Vergine Maria si incontrano in circa 100 versetti del Corano”, aggiunge. Tanji non nasconde la sua esasperazione: “Negli scorsi anni abbiamo acquistato pagine intere di giornali per fare gli auguri di Natale ai cristiani (e a tutte le persone di buona volontà), abbiamo donato presepi, abbiamo partecipato alle Sante Messe nelle chiese cattoliche”.