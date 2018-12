Brescia, Consigli di quartiere: eletto candidato pakistano con il kalashnikov

Sembrava destinato a un’inevitabile esclusione, e invece la Commissione tecnica della Loggia lo aveva comunque ammesso, come candidato al Consiglio di quartiere di Via Cremona: nessun precedente, fedina penale pulita. L’unica pecca? La foto recuperata su Facebook che lo ritraeva armato di un kalashnikov, scattata in occasione del matrimonio del fratello, in Pakistan.

Insomma, un gran polverone. Ma che non ha impedito al 43enne Talat Chaudhry di essere eletto come membro del Consiglio di quartiere della sua zona. Sarebbe l’ultimo a poter farne parte: nella giornata di domenica ha incassato poco meno di una settantina di voti. Prima dell’ufficialità manca il via libera definito del Comitato di verifica.