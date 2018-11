Straniero in treno senza biglietto aggredisce carabinieri con pugni e morsi

ROMA – Ponte Galeria: brasiliano sul treno ma senza biglietto, aggredisce i carabinieri con pugni e morsi. Ha prima infastidito i passeggeri e il controllore, poi ha aggredito i Carabinieri. E’ successo su un treno, alla stazione di Ponte Galeria, dove ieri un 43enne brasiliano è stato protagonista di un fuori programma.

L’uomo, in Italia senza fissa dimora e con precedenti di polizia, era salito sul treno della locale stazione ferroviaria senza biglietto, ma quando si è avvicinato il controllore ha dato in escandescenza infastidendo gli altri passeggeri. Il tempestivo intervento dei militari ha permesso di far scendere l’uomo dal treno e ripristinare la quiete del convoglio. Al rifiuto di fornire le proprie generalità ai Carabinieri che lo avevano fermato, l’uomo ha scatenato tutta la sua collera scagliandosi contro di loro con calci, pugni e morsi.

Ammanettato, è stato associato alla Casa Circondariale di Regina Coeli, in attesa dell’udienza di convalida per “resistenza, lesioni e interruzione di pubblico servizio”.

www.romatoday.it