Compravano oro rubato dai Rom, 40 perquisizioni in centro Italia

Lucca – Dalle prime ore di questa mattina è in corso una maxi operazione della Polizia di Stato di Lucca. I poliziotti della squadra mobile e del Commissariato di Forte dei Marmi stanno eseguendo numerose misure cautelari per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio e alla ricettazione di oro provento di furti in abitazione. Tra gli arrestati anche i titolari di quattro compro oro della Versilia e di Arezzo.

Otre quaranta le perquisizioni che stanno interessando diverse province del centro Italia. Sequestrati dalla Guardia di Finanzia di Lucca immobili per un valore di oltre un milione di euro.