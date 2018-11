La UE regala altri 12 milioni di euro alla Fao

Rafforzare le donne rurali; sostenere i meccanismi di governance della sicurezza alimentare globale; sfruttare i finanziamenti del settore privato per sostenere progetti di sviluppo agricolo. L’Unione europea e la Fao insieme alle agenzie partner delle Nazioni Unite con sede a Roma, il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad) e il Programma alimentare mondiale (Pam), hanno firmato oggi un accordo da 12 milioni di euro per il sostegno dell’Ue a tre programmi progettati per affrontare diversi aspetti della sicurezza alimentare e dello sviluppo rurale.

Gli accordi sono stati finalizzati dal commissario europeo responsabile della Cooperazione e dello Sviluppo Internazionale, Neven Mimica, e dal direttore generale della Fao, Jose Graziano da Silva. Il primo progetto mira a rafforzare le donne rurali, elementi chiave nel miglioramento della nutrizione e della sicurezza alimentare; un altro sosterrà i meccanismi di governance della sicurezza alimentare globale, anche promuovendo un maggiore coinvolgimento della società civile nel processo decisionale; il terzo cerca di sfruttare i finanziamenti del settore privato per sostenere progetti di sviluppo agricolo.