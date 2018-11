Europee: Varoufakis si candida in Germania per il Parlamento UE

BRUXELLES – L’ex ministro delle finanze greco Yanis Varoufakis, apertamente critico nei confronti delle politiche di austerity sostenute da Berlino al culmine della crisi del debito dell’eurozona, ha accettato di candidarsi alle elezioni europee del prossimo anno in Germania per il Movimento Democrazia in Europa 2025 (DiEM25), lanciato nel 2016 per “democratizzare” il continente.

Varoufakis ha sostenuto che in Europa c’è bisogno di una “nuova politica transnazionale” e ha invitato “tutti voi a unirvi a noi in questa ricerca paneuropea per la democrazia in Europa, la democrazia in Germania come condizione per la prosperità e per un’autentica democrazia”. Lo riferiscono i media internazionali. ANSA Europa