Islam, Indonesia: cresce l’intolleranza religiosa contro i cristiani

Condividi

L’intolleranza religiosa sta crescendo in Indonesia, il paese a maggiorna islamica più popoloso al mondo: oltre l’82% dei suoi circa 260 milioni di abitanti sono musulmani; circa il 10% della popolazione è cristiana.

In un rapporto del “Setara Institute”, prestigioso centro studi su società e religione con sede a Giacarta, nei primi sei mesi del 2018 si sono verificati almeno 109 episodi di aperta violazione della libertà di religione e 13 azioni violente, in episodi diffusi in 20 province indonesiane.

L’Indonesia, secondo l’istituto di ricerca, riscontra un numero crescente di casi di intolleranza religiosa.