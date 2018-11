Banche, Napolitano: ”preoccupato per il Banco di Napoli”

ROMA – “La piena integrazione del Banco di Napoli nella struttura di Banca Intesa San Paolo ha risposto a esigenze incontestabili di razionalità ed efficienza. Nel momento in cui si è ritenuto che il soddisfacimento di tali esigenze, in un contesto molto difficile per l’intero sistema bancario italiano, si debba spingere fino al punto di cancellare, almeno sul piano giuridico-formale, lo storico istituto, non posso non esprimere rammarico e preoccupazione”.

Lo afferma Giorgio Napolitano.