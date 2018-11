Sardegna, Istat: nel 2017 povertà in aumento al 17,3%

Condividi

OLBIA, 22 NOV – Poveri in aumento in Sardegna: nel 2017, secondo i dati Istat, rappresentano il 17,3% della popolazione, in netto crescita rispetto al 14% dell’anno precedente. Settemila di loro si sono rivolti ai centri di ascolto della Caritas sarda in cerca di aiuto. Si tratta di persone per lo più senza un lavoro, con un titolo di studio medio-basso, e quasi tutti hanno sulle spalle una famiglia.

Un identikit descritto nel Report 2018 su povertà ed esclusione sociale in Sardegna, presentato a Olbia dalla direzione regionale della Caritas, presente con monsignor Sebastiano Sanguinetti, vescovo di Tempio-Ampurias e segretario della Conferenza episcopale sarda, monsignor Giovanni Paolo Zedda, vescovo di Iglesias e delegato della Conferenza episcopale sarda per il Servizio della carità, e Raffaele Callia, responsabile del Servizio studi e ricerche della Caritas regionale.