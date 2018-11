Rai: c’è sostanziale equilibrio nell’informazione politica

“La Rai precisa che continua a garantire un sostanziale equilibrio tra gli schieramenti politici nell’informazione”. Lo si legge in una nota diffusa da viale Mazzini che sottolinea come “secondo i dati del periodo 1 ottobre – 16 novembre, forniti dall’Osservatorio di Pavia, nei Tg la maggioranza gode di uno spazio complessivo del 51,2 per cento (43,9 Governo; 2,1 Lega; 5,2 M5S), contro il 38,4% delle opposizioni (tra queste 15,1 Partito Democratico e 12,6 Forza Italia – Berlusconi Presidente)”.

Mentre “nei programmi di approfondimento di rete la maggioranza ha uno spazio del 55,6 per cento (38,8 Governo; 7,1 Lega; 9,7 M5s), contro il 44,1 per cento delle opposizioni (col Partito Democratico al 22,6 per cento e Forza Italia – Berlusconi Presidente all’8,2)”.