Sgombero villette, i Casamonica: “Andiamo a vivere a casa di Raggi e Salvini”

fonte: il Fatto Quotidiano

Il giorno dopo lo sgombero delle otto ville abusive nel quartiere Quadraro a Roma si sono messe in moto le ruspe per l’abbattimento. Ma oggi è anche il giorno della rabbia, con gli ex occupanti pronti ad inveire contro chiuque ” Stiamo in mezzo ad una strada e ora andremo a casa di Salvini – urla una signora mentre porta via le ultime cose dalla sua ormai ex casa- andremo anche dalla Raggi che prima era indagata e ora fa tanto bene vero? Siete tutti bravi”