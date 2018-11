Bruxelles, armato di coltello colpisce agente di polizia

Un uomo armato di coltello ha colpito un poliziotto fuori da un commissariato nel centro di Bruxelles. Immediato l’intervento degli altri agenti che hanno sparato e fermato l’aggressore, rimasto ferito. Lo riporta la Cnn. Ricoverato in ospedale, ma non in gravi condizioni, anche il poliziotto. Secondo il portavoce della polizia, al momento non è possibile determinare se si sia trattato o meno di un attacco di matrice terroristica.

