Per la Corte di Strasburgo, Navalny è un perseguitato politico

La Corte europea dei diritti dell’Uomo ha dato ragione ad Aleksey Navalny: i ripetuti fermi e arresti del “nemico numero uno” di Putin sono illegittimi e frutto di persecuzione politica.

L’oppositore russo non ha nascosto il suo entusiasmo in aula. Questa sentenza, ha dichiarato, e’ “una grande vittoria” e ha “notevole importanza non solo per me, ma anche per le moltissime persone in tutta la Russia che vengono regolarmente acchiappate e messe dentro per palesi motivi politici”.