Omicidio Desirée, il ghanese nega lo stupro “lei era consenziente”

Quando il Giudice per le Indagini Preliminari del tribunale di Foggia, Carmine Corvino, gli ha chiesto che ruolo ha avuto nel brutale stupro e omicidio di Desirée Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina, trovata senza vita in un’area abbandonata di via dei Lucani, nel quartiere romano di San Lorenzo, lui, Yusif Salia, 32 anni del Ghana, ha detto di non aver partecipato ad alcun omicidio e di non sapere alcunché del delitto.

L’uomo, sospettato di essere uno del gruppo dei 4 fermati per la morte della ragazza, é stato arrestato a Foggia dove é in carcere anche perché trovato in possesso di droga. Il Gip ha potuto ascoltarlo su rogatoria del suo omologo di Roma, Paola Tomaselli.