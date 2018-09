Orban: non cederò ai ricatti della UE, fermerò i migranti illegali

Il premier ungherese Viktor Orban ha dichiarato che non cederà al “ricatto” dell’Ue, che a sua avviso sta facendo indebite pressioni per piegare la sua linea anti-migranti.

“L’Ungheria non cederà a questo ricatto. L’Ungheria proteggerà i propri confini, porrà fine ai flussi illegali di migranti e difenderà i propri diritti“, ha detto Orban intervenendo davanti al parlamento europeo, che domani deve votare la richiesta di attivazione dell’articolo 7 del Trattato Ue per rischio di violazione dello stato di diritto in Ungheria.

E mentre gli europarlamentari di Forza Italia hanno annunciato che voteranno, come la Lega, a favore di Orban, la delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo ha fatto sapere che appoggerà l’ok alle sanzioni per l’Ungheria. ASKANEWS