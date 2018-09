Brasile: candidato di destra accoltellato da simpatizzante di Lula

Gli interventi chirurgici ai quali è stato sottoposto Jair Bolsonaro a causa della coltellata che gli è stata inflitta all’addome impediranno probabilmente al candidato della destra brasiliana di partecipare alla campagna per il primo turno delle elezioni presidenziali, previsto per il 7 ottobre e per il quale è attualmente in testa ai sondaggi.

In una conferenza stampa, l’equipe medica che ha seguito Bolsonaro dopo l’attentato che ha subito a Juiz de Fora ha spiegato che il dirigente politico è arrivato all’ospedale Santa Casa con una grave emorragia interna, a causa della ferita infertagli, ed è stato sottoposto ad una laparotomia d’emergenza, per valutare i danni causati dalla lama all’interno dell’addome.

Il candidato era portato in braccio dai suoi simpatizzanti per la strada, quando è stato colpito da una coltellata sferratagli da un uomo che si era avvicinato a lui fra il pubblico presente. L’aggressore ha rischiato di essere linciato dalla folla, ma è stato rapidamente catturato dalla polizia militare. Il responsabile dell’attentato è stato identificato come Adelio Bispo de Oliveira, un 40enne di Minas Gerais che si è dichiarato colpevole.ANSA