Sesto, stranieri picchiano i vigili ​e occupano palazzo di Alitalia

Un vero e proprio assalto ad un palazzo nel Milanese finito con l’occupazione dell’immobile da parte di alcuni stranieri.

È quanto accaduto a Sesto San Giovanni alle porte di Milano. Come fa sapere il sindaco, Roberto Di Stefano, un centinaio di abusivi del collettivo “Aldo Dice 26×1” hanno preso d’assalto uno stabile di proprietà di Alitalia a piazza Don Mapelli. La maggior parte degli occupanti sono stranieri e per riuscire nel loro intento hanno sfidato letteralmente le forze dell’ordine che erano intervenute in zona per bloccare l’occupazione dello stabile.

Ma a quanto pare, come racconta il sindaco, non c’è stato nulla da fare. Anzi gli agenti sono stati picchiati dagli abusivi:

“Pur di entrare nello stabile questi professionisti delle occupazioni, quasi tutti stranieri, hanno aggredito con violenza i pochi rappresentanti delle forze dell’ordine presenti sul posto all’entrata dell’edificio. Un agente della polizia locale è stato colpito alla schiena rimanendo contuso”. Il sindaco ha poi definito “vergognoso” quanto accaduto.

Ma di certo gli occupanti abusivi adesso dovranno fare i conti con la nuova circolare del Viminale che chiede ai prefetti azioni tempestive per sgomberare gli stabili occupati. E probabilmente si partità da Sesto con l’applicazione delle nuove direttive arrivate dal Viminale.

www.ilgiornale.it