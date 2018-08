Massacra a sprangate la ex e il suo fidanzato, arrestato marocchino

Violenta aggressione ieri mattina in casa di una coppia di fidanzati in via Viadagola, a Cadriano. L’ex compagno della ragazza, un 31enne marocchino, li ha presi a sprangate massacrandoli di colpi. E’ stato arrestato per tentato omicidio. La ragazza è una 28enne, italiana come il suo nuovo fidanzato, un 31enne bolognese.