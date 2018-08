Milano, Pd e LeU: protesta contro l’incontro (politico) tra Salvini e Orban

Milano, incontro Salvini-Orban. Majorino attacca: ‘Europa senza muri’

Manifestazione ‘Europa senza muri’ in piazza San Babila in concomitanza con l’incontro politico (non isituzionale) tra il ministro dell’Interno Salvini e il premier ungherese Orbán a Milan.

Il vertice di domani a Milano tra Matteo Salvini e Viktor Orbán continua a far discutere. La sinistra, milanese e non, ha lanciato l’appello a scendere in piazza contro le politiche anti immigrazione del governo italiano, ricevendo però anche molte critiche. Che non hanno però fermato l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino, che aveva condiviso sulla sua pagina Facebook l’invito alla manifestazione ‘Europa senza muri’, che si terrà appunto martedì alle 17 in piazza San Babila, in concomitanza con l’incontro tra il ministro dell’Interno Salvini e il primo ministro ungherese Viktor Orbán in Prefettura a Milano.

Ma Salvini tira dritto e in un’intervista al Messaggero ribadisce le sue ragioni:

Orban “vuole un’Europa che controlli e protegga le frontiere esterne. Questo e’ il nostro obiettivo finale. Ricordo agli scandalizzati – aggiunge – che Orban fa parte del Ppe e governa l’Europa con i socialisti. Non e’ quindi un euroscettico brutto e cattivo come Salvini e la Le Pen, ma governa. Inoltre se mi chiedesse un incontro anche la cancelliera Merkel, io da vicepresidente del Consiglio ho il dovere di incontrare chiunque e lo farei volentieri”.

“Domani a Milano ci saranno Salvini e Orban. Ma ci saremo anche noi, a San Babila, per partecipare al presidio organizzato dai Sentinelli e da Insieme Senza Muri. Saremo in tanti a difendere i valori democratici e il futuro delle prossime generazioni dalla minaccia populista che vuole riportare indietro l’Italia, distruggere l’Europa e cancellare quei diritti che hanno reso il nostro continente un faro di civilta’. Lo afferma l’ex presidente della Camera e esponente di Leu, Laura Boldrini.

