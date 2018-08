Storace: Saviano mi paragona a un cane. Ma è un complimento

Chissà quanto ci ha pensato il gomorrista… “vediamo come riesco a farlo arrabbiare, a deriderlo, a offenderlo”.

Robe’, non ci sei riuscito, perché hai rimediato un sacco di insulti e hai dimostrato di avere punti deboli assai visibili. Povero Saviano, ridotto a rispondere a uno Storace qualunque…

Beviamoci sopra un altro bel caffè.

I fatti. Chissà da dove, ieri il ricco scrittore ha postato la sua balla quasi quotidiana su facebook, strillando al sequestro di persona per la nave Diciotti strapiena di quegli immigrati che gli piacciono tanto ma di cui non si ha traccia nell’attico di New York. Lo ammetto, ne ho approfittato e mi sono infilato nei commenti alla sua sciocchezza, che tale rimarrà anche se dovesse trovare il solito magistrato pronto a dargli retta.

Era stato zitto il giorno prima su una sua nota amichetta e gli ho chiesto se sulla nave per caso ci fosse Asia Argento…

Ci ha pensato un po’, si sarà fatto uno dei suoi intelligentissimi selfie e ha sparato una vignetta di Vincino – il copione nemmeno ha citato che si riferiva alle regionali nel Lazio del 2013, non studia… – su me e Pannella e ha vergato: “Storace la ringrazio, così mi consente di omaggiare il grande Vincino. A proposito, ma quanto è dura non contare più nulla e abbaiare come un cane nella notte?”.

Poesia, non c’è dubbio, perché il Tapino con la Scorta non sa che vuol dire decidere di non candidarsi (“non contare più nulla”) e scrivere su un blog anche senza mendicare quattrini.

Poi, non sapevo ce l’avesse con i cani. Che quando abbaiano di notte lo fanno per paura o per avvisarti. Molto più umani di un costosissimo piagnone.

Ecco solo alcune delle tante risposte che si è beccato.

Commento numero 1: Beh @robertosaviano non è che lei conti molto di più…semplicemente rompe molto più i coglioni, ma per fortuna romperli di più non significa contare di più…

Commento numero 2 (Luca Marsella, pericolosissimo esponente di CasaPound…): conta lui. I milioni che ha fatto. E ancora ci fa le morali.

Commento numero 3: E niente….senza copia incolla proprio nun je la fa…

Commento numero 4: ma non si vergogna a parlare e offendere in questo modo? prima da del piscio da bere e ora da del cane a una persona .. somiglia a un boss della camorra…si faccia vedere da uno bravo.

Commento numero 5: Saviá, a persone come Storace quelli come te possono solo lustrargli le scarpe.

Commento numero 6: Perché tu conti qualcosa? Intanto smetti tu e tutta la sx d’insultare SALVINI e tutti gli Italiani onesti, perchè ci siamo rotti le scatole. Non siete scesi in piazza per le vittime di Genova non ho letto nulla per la vicinanza alle famiglie, giusto questi non erano clandestini?

Commento numero 7, il più bello: Lei non ha idea quanto possa valere un cane.

Ecco, la chiudo qui.

Troppa grazia, vostro onore.

Francesco Storace