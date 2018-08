Lo scandalo delle autostrade italiane gestite dalla famiglia Benetton



Guardate questo filmato fino alla fine. È un servizio di Report del 2004 dove si spiega la privatizzazione della società autostrade e delle regalie delle concessioni, il tutto acquistato dal gruppo Benetton durante la rovinosa stagione delle privatizzazioni, chieste dalla UE.

Guardatelo, serve per capire come le nsotre strade vengano utilizzate solo per immensi profitti, ai danni della sicurezza e della vita dei cittadini. ANAS e Autostrade per l’Italia s.p.a. speculano ai danni del paese, Benetton ci guadagna miliardi e di investimenti e nuove infrastrutture non se ne vede traccia, solo miliardi di euro di soldi nostri che finiscono nelle mani del privato.

Il profitto uccide il popolo. Il crollo del Ponte Morandi è solo una conseguenza di questo stillicidio.