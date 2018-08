Souad Sbai: “Avanzano gli estremisti anche sulle teste delle bambine”

“Avanzano gli estremisti anche sulle teste delle bambine ma noi continueremo a fare battaglia”.

L’ACMID (Associazione donne marocchine in Italia) sostiene la campagna di boicottaggio contro la pubblicità di un noto marchio di moda (G. l’iniziale) che ha utilizzato un’immagine pubblicitaria sul proprio sito web dove si vedono due bambine sorridenti, in jeans e giubbottino, una con una massa di capelli ricci in testa, l’altra con il velo islamico sul capo. L’azienda si è difesa rispondendo che “incoraggia i bambini a tornare a scuola celebrando le diversità” e spiegando che i ragazzini apparsi nella pubblicità (di cui fa parte anche un video) vengono da una scuola elementare pubblica di New York.

A queste banali motivazioni, però, non crede il presidente di ACMID, Souad Sbai, già deputata, giornalista, scrittrice che da anni combatte per la difesa delle donne e dei diritti umani: