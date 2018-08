Richiedente asilo arrestato per spaccio devasta camera di sicurezza

Rimini – Il personale della polizia di Stato, nel pomeriggio di martedì, ha arrestato un nigeriano 29enne sorpreso a spacciare nella zona di Marina Centro. Lo straniero, in Italia come richiedente asilo, una volta arrivato in Questura, ha iniziato a dare in escandescenza. Una furia sempre maggiore tanto che, una volta rinchiuso nella camera di sicurezza, il 29enne si è denudato per poi defecare e spargere le proprie feci in tutta la cella.

Una situazione sempre più tesa tanto che, temendo anche per l’incolumità del fermato, gli agenti hanno chiamato il 118. I sanitari, non senza fatica, hanno provveduto a sedare il nigeriano e a riportarlo così alla calma. Lo straniero è stato processato per direttissima mercoledì mattina.“

www.riminitoday.it