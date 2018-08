Modena: minaccia i passanti con una pistola, clandestino denunciato

Modena – Ieri pomeriggio, avvisati da cittadini impauriti, i motociclisti del Nucleo Problematiche del Territorio della Polizia Municipale di Modena si sono portati verso l’anello esterno del Novi Sad e qui si sono imbattuti in un ragazzo con un’arma in mano puntata verso un gruppo di giovani e verso i passanti. Il ragazzo vistosi scoperto si è dato alla fuga.

Al termine di un rocambolesco inseguimento, anche grazie ad un coraggioso cittadino, il giovane è stato fermato. L’arma è risultata essere una fedele riproduzione di una nota pistola americana in metallo a cui era stato asportato tappo rosso previsto per legge. Il ragazzo è stato inoltre trovato in possesso di 25 grammi di hashish, probabilmente destinati allo spaccio.

Il cittadino marocchino 19enne è quindi stato denunciato dalla Polizia municipale per detenzione ai fini di spaccio e procurato allarme, nonché per il suo stato di irregolarità sul territorio italiano.

